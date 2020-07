Il concerto de “I Barocchisti” chiude Voci e Not(t)e open air a Chiasso

La rassegna VOCI E NOT(T)E del Cinema Teatro di Chiasso si chiude con la musica classica e un concerto di altissimo livello. Sul palcoscenico a cielo aperto si esibiranno I Barocchisti diretti dal Maestro Diego Fasolis, fondatore dell’ensemble acclamato a livello internazionale. Saranno eseguite pagine di Giuseppe Giuliano, Domenico Gaudioso e Giovanni Battista Pergolesi. Solisti Duilio Galfetti al mandolino, Diego Fasolis al cembalo, la mezzosoprano Rosa Bove e il baritono Riccardo Novaro.

Fondato nel 1993 per volontà del Maestro Diego Fasolis, l’ensemble “I Barocchisti” rappresenta una realtà musicale della Svizzera italiana dedita allo studio, all’esecuzione ed all’interpretazione di pagine del repertorio barocco, mediante l’utilizzo di strumenti storici e secondo i criteri propri delle esecuzioni storicamente informate.



L’attività del complesso musicale si pone in linea di continuità con l’obiettivo della riscoperta e della valorizzazione di opere musicali antiche inaugurato negli anni ‘50 dalla Società Cameristica di Lugano. Oltre a presentare i grandi capolavori del XVII e XVIII secolo, i Barocchisti sono solito proporre pagine rare, spesso inedite, riportate alla luce grazie alle continue ricerche e ai rigorosi studi intrapresi dal Maestro Fasolis, anche in collaborazione con musicologi di fama internazionale.

L’ensemble si esibisce regolarmente nei maggiori festival musicali in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Stati Uniti, collaborando con i maggiori interpreti della musica barocca tra i quali Phlippe Jaroussky, Cecilia Bartoli, Max Emanuel Cenčić, Maurice Steger e Julia Lezhneva. I Barocchisti sono stati insigniti dei maggiori premi della critica internazionale.

VOCI E NOT(T)E

Rassegna teatrale estiva open air 2020

Cinema Teatro Chiasso

Spazio Amphitheatrum

venerdì 24 luglio ore 21.30

(in caso di cattivo tempo, sabato 25 luglio 2020, ore 21.30)

I BAROCCHISTI – DIEGO FASOLIS

PROGRAMMA

Giuseppe Giuliano (ca.1730-ca.1790)

Concerto per mandolino, archi e B.c in Sol Maggiore

Allegro ma non tanto-Allegro (Duetto) – Allegro assai

Domenico Gaudioso (ca.1730-ca.1790)

Concerto per mandolino, archi e B.c in Sol Maggiore

Allegro-Largo-Allegro

Mandolino: Duilio Galfetti

I Barocchisti

Direttore e cembalista: Diego Fasolis

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

La Serva Padrona

(Due intermezzi su libretto di G.A. Federico)

Rosa Bove: Serpina, soprano

Riccardo Novaro: Uberto, baritono

PRENOTAZIONE DEI BIGLIETTI E SICUREZZA

Biglietto unico al prezzo di CHF 20.- .

La prenotazione, è obbligatoria; viene effettuata accedendo al sito www.centroculturalechiasso.ch, pagina del Cinema Teatro, dove è stato predisposto un link con formulario di riservazione. È previsto unicamente il sistema di pagamento elettronico tramite carta.

Il biglietto verrà rimborsato in caso di annullamento della serata o nell’eventualità che lo stesso venga interrotto nei primi trenta minuti. Per informazioni sono a disposizione l’indirizzo e-mail cultura@chiasso.ch e il numero telefonico +41 58 122 42 72.

La platea a cielo aperto – lo Spazio Amphitheatrum – avrà a disposizione un massimo di circa 250 posti a sedere, numerati, assegnati dall’organizzazione (non sarà possibile scegliere i posti). Le sedie verranno collocate a distanza di sicurezza una dall’altra, nel pieno rispetto delle disposizioni delle autorità. Nel caso di prenotazioni cumulative da parte di membri dello stesso nucleo familiare, coppie e conviventi, le sedie potranno essere accostate. L’organizzazione si riserva il diritto di conservare i dati registrati al momento della prenotazione, per il tempo utile e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità.

L’area riservata al pubblico sarà transennata. L’accesso alla platea su Via Dante Alighieri sarà possibile dall’incrocio con Via Fontana da Sagno (ovest) e da via Vela (est). Personale di sicurezza e del teatro sarà a disposizione del pubblico per il controllo e l’accompagnamento.