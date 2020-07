I lombardi hanno, da decenni, la fama di “colonizzatori” estivi (provvidenziali, a dire il vero) di tante località balneari e invernali del nord Italia, a partire dalla Liguria e dalla Valle d’Aosta in cui i più abbienti possono contare su confortevoli “seconde case”: questo non significa che la loro grande regione manchi di attrattive, e questa strana “estate italiana” che sta seguendo l’emergenza sanitaria scoppiata alla fine dello scorso inverno si sta dimostrando un’occasione per fermarsi a guardarle con occhi nuovi: magari approfittando del moltiplicarsi della disponibilità di affitti brevi che consentono di trovare, online, comode sistemazioni.

La Lombardia è una regione ben collegata al resto dell’Italia da grandi stazioni ferroviarie (su tutte Milano, Pavia, Brescia, percorse dalle linee dell’alta velocità, che assicurano rapidi collegamenti anche con la vicina Svizzera); vi sono presenti diversi aeroporti, di cui il principale, insieme con quello di Milano Linate e Bergamo Orio al Serio, è quello intercontinentale di Milano Malpensa. Situato nei pressi di Varese, è il secondo aeroporto più trafficato d’Italia: se s’intende muoversi agevolmente da qui per un viaggio, dunque, è bene organizzarsi scrupolosamente, prenotando un parcheggio a Malpensa e, soprattutto in questo periodo, arrivando ai terminal di partenza con un congruo anticipo per sottoporsi ai controlli sanitari ora indispensabili.

Posto dunque che la Lombardia è una regione “strategica” dalla quale muoversi agevolmente per raggiungere le più disparate destinazioni, veniamo ora alle numerosissime attrattive che offre: a cominciare dai grandi laghi – quello di Como, quello Maggiore e quello di Garda – che si concentrano nella fascia prealpina e che regalano innumerevoli possibilità. Immortalato da Alessandro Manzoni ne I Promessi Sposi, il lago di Como – il più profondo d’Italia – è circondato da piccole e pittoresche località, molte delle quali diventate mete turistiche internazionali di grande prestigio, prese d’assalto dal jet set ma verosimilmente più tranquille quest’estate; da questa zona si accede inoltre facilmente alle località montane della Valtellina e della Valmalenco. Anche quella del Lago Maggiore è una zona incantevole: circondato da eleganti località ideali per trascorrere in tranquillità i mesi estivi, richiama l’attenzione dei turisti grazie alla presenza delle lussureggianti isole Borromee e delle isole di Brissago. Il Lago di Garda, meta da sempre gettonatissima dai turisti tedeschi, si articola su tre regioni (oltre alla Lombardia, il Trentino e il Veneto). La provincia di Brescia è quella occupata dal ramo lombardo del lago: qui si trovano splendide località termali e turistiche come Sirmione, Desenzano del Garda (con il vicino parco dei divertimenti di Gardaland), Salò, Gargnano e Gardone Riviera, dove è possibile visitare il Vittoriale degli Italiani, eretto dal poeta Gabriele D’Annunzio. Non meno suggestivo è il più piccolo Lago d’Iseo, incastonato fra il bresciano e il bergamasco, che ospita la più grande isola lacustre naturale d’Italia.

Anche per chi ha voglia di respirare arte e cultura la Lombardia offre infinite possibilità. Città come Milano, Pavia, Mantova, Brescia e Bergamo sono ricche di attrattive: pensiamo ai musei del capoluogo, dall’Accademia di Brera al Museo del Novecento, dal Museo Poldi Pezzoli al Mudec, dal Castello Sforzesco a Palazzo Reale, solo per citare i principali. Pavia si distingue per le architetture religiose, come il Duomo o la suggestiva Certosa, edificata alla fine del 1300 per volere del signore di Milano Gian Galeazzo Visconti. A Mantova spiccano Palazzo Ducale, con la Camera degli Sposi affrescata da Andrea Mantegna, e Palazzo Te o “Palazzo dei Lucidi Inganni”, anche questo splendidamente affrescato, ideato da Giulio Romano su commissione del signore Federico II Gonzaga agli inizi del Cinquecento. Brescia conta svariati monumenti risalenti alle epoche romana e longobarda dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e la città alta di Bergamo, raggiungibile a piedi, in autobus o in funicolare, è un piccolo gioiello fitto di edifici, monumenti e architetture storiche dal quale si gode di un panorama mozzafiato. Non meno interessanti dal punto di vista storico e culturale, ma anche enogastronomico sono le province del sud della Regione, come Cremona, Lecco e Lodi. A Varese merita una visita Villa Panza, centro d’arte contemporanea, e a Monza Villa Reale, mentre Sondrio è una fiorente cittadina dalla quale si raggiungono agevolmente i principali centri turistici della Valtellina e – se si è in vena di “sconfinare” – della vicina Engadina, in Svizzera.

La Lombardia non lascia infine a bocca asciutta chi, per quest’estate, ha deciso di concedersi alcuni giorni di relax in montagna. Le zone più suggestive sono la Val Brembana, in provincia di Bergamo, ricca di borghi pittoreschi, così come la Val Seriana e la Val di Scalve; la Val Camonica, nella Lombardia Orientale, serrata fra le Prealpi Orobiche e i monti dell’Adamello, e la vicina Val Trompia; e ancora la Val Sassina, nei pressi del Lago di Como, dominata dal suggestivo gruppo delle Grigne e la già citata Valtellina, ricca di località turistiche e sciistiche che, anche in estate, offrono un ampio ventaglio di possibilità fra trekking, sport e relax alle terme.