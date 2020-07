Blevio non molla e lancia il Summer Festival Limited Edition

La Proloco di Blevio, con la direzione artistica di Music For Green Events ed il patrocinio del Comune di Blevio, si presenta puntuale all’appuntamento estivo del Blevio Summer Festival, proposto quest’anno in una speciale Limited Edition, che, all’interno della splendida cornice di Piazza Villa Marta, in frazione Girola, ospiterà una serie di concerti esclusivi e di qualità, su prenotazione, una sorta di augurio per la ripresa della vita sociale e della convivialità.

«Grazie all’impegno di tutti – ha commentato Stefano Battello, presidente della Proloco – e con non poca fatica siamo riusciti ad ottenere un risultato eccellente, proponendo dei nomi altisonanti del panorama musicale italiano. Per l’occasione ci siamo affidati alla direzione artistica di Music For Green Events, con cui già l’anno passato c’è stata una proficua collaborazione».

Alberto Trabucchi, Sindaco del Comune di Blevio, che ha patrocinato l’iniziativa, ha sottolineato l’entusiasmo della Proloco e dei suoi cittadini nel voler mantenere la tradizione di questo storico festival, ormai giunto alla diciottesima edizione, nonostante tutte le difficoltà legate a questo periodo.

«In questa “edizione limitata” del Summer Festival siamo riusciti a coinvolgere due band di altissimo livello – ha aggiunto Gabriele Gambardella, presidente di Music For Green – come la Treves Blues Band, i Sulutumana e i giovani e talentuosi Five Quarters, che chiuderanno questa edizione».

Si partirà domenica 26 luglio, alle 21, con il concerto della Treves Blues Band, Composta da Fabio Treves all’armonica e voce, Alex “Kid” Gariazzo alla chitarra e voce, Massimo Serra alla batteria e Gabriele “Gab D” Dellepiane al basso. Con il nuovo tour “70 in blues” la formazione sarà protagonista sui palchi di tutta Italia per celebrare come si conviene il suo leader, Fabio Treves, che nel 2019 ha festeggiato i suoi 70 anni di una vita dedicata al Blues. (Ingresso a 10 euro).

Venerdì 7 agosto, sempre alle 21, a salire sul palco saranno i Sulutumana, con Gian Battista Galli alla voce e fisarmonica, Francesco Andreotti al pianoforte e tastiere, Nadir Giori al contrabbasso e basso elettrico. Dopo aver bruscamente interrotto, a causa dell’emergenza sanitaria, il loro “20venti SULU Tour” e i festeggiamenti per il loro ventennale artistico, I Sulutumana si preparano a ritornare a fare musica e ad incontrare amici ed appassionati. (Ingresso a 10 euro con consumazione).

Sabato 12 settembre, alle 21, il compito di chiudere la rassegna toccherà ai Five Quarters, formati da Tommaso Imperiali alla voce e chitarra, Giovanni Elli alla chitarra, Riccardo Cappi alla batteria, Tommaso Roscio al sax, Federico Gemignani alle tastiere, Leonardo Ruggeri al basso, Diego Albonico alla tromba e Simeon Caccia al trombone. Attualmente, i giovani comaschi stanno lavorando al loro nuovo album che conterrà l’inedito in italiano dal titolo “Storie Nuove”, pubblicato lo scorso aprile.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative stilate dal Governo per contrastare la diffusione di Covid-19. Posti limitati e prenotazione online consigliata.

Per info e prenotazioni contattare il 345 439 3966 o scrivere all’indirizzo mail info@musicforgreen.it