Da quando la fotografia è entrata nel telefonino, da quella prima immagine di una neonata realizzata e condivisa nel 1997 da Philippe Kahn, matematico e innovatore tecnologico che, unendo un computer portatile, un telefono cellulare e una fotocamera digitale, ha avuto un’idea che ha cambiato il mondo, da quel momento il nostro modo di vivere un’esperienza si è arricchito della possibilità di fissarla all’istante, mentre l’evoluzione tecnologica associata al mondo della fotografia ha spinto il desiderio di narrarci da nuovi punti di vista e in situazioni, prima d’ora, quasi impossibili da immortalare.

Una tendenza confermata dall’aumento dell’interesse online per fotocamere, droni e componenti legati al mondo della fotografia come risulta dall’ultima analisi di Idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – che ha monitorato l’andamento dei prezzi e delle ricerche degli italiani online per i prodotti delle categorie Droni e Fotografia.

L’interesse degli italiani online per i prodotti legati al mondo della fotografia in generale è aumentato, nell’ultimo anno, del +40,4% in generale con un boom per Action Camera (+165,7%) e Droni (+107,1%), per immortalare anche le avventure mozzafiato più spericolate e le visuali più strane e insolite.

Aumentano anche le ricerche di Fotocamere digitali mirrorless (+46,3%), Obiettivi fotografici (+41,6%), Fotocamere compatte (+23,0%) e Reflex (+7,8%)[1].

Gli italiani e la voglia di raccontarsi anche nell’estate post Covid-19: in quale Regione è più alto l’interesse?

Che sia turista o viaggiatore, secondo un sondaggio effettuato da Kantar per conto di idealo nel mese di giugno 2020, un italiano su due metterà nella valigia delle prossime vacanze estive la macchina fotografica[2] per fissare e avere un ricordo dei momenti trascorsi.

La Lombardia e il Lazio sono le regioni dove è maggiore l’interesse online per i prodotti della categoria Droni e Fotografia. Molto interessati all’acquisto sono anche gli abitanti di Trentino-Alto Adige, Toscana, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna.

La Basilicata chiude la classifica delle Regioni più interessate online ai prodotti delle categorie Droni e Fotografia, con Valle d’Aosta, Calabria e Molise anch’esse agli ultimi posti[3].

Quando acquistare online conviene di più?

Monitorare l’andamento dei prezzi dei prodotti desiderati nel corso di un dato periodo di tempo e scegliere di acquistare nel mese più vantaggioso permette di risparmiare molto sul prezzo d’acquisto, come nel caso dei prodotti delle categorie Droni e Fotografia che nel corso dell’ultimo anno hanno subito variazioni di prezzo con la possibilità di spendere in media dal 10,0% a quasi il 50,0% in meno rispetto ai prezzi più alti di listino[4].

In particolare, dall’analisi dell’andamento dei prezzi sul portale idealo.it, il mese più vantaggioso per acquistare online un drone è Dicembre, Giugno per le Action Cam, Luglio per le Fotocamere compatte e le Reflex e Gennaio per le Fotocamere digitali mirrorless.

Per l’acquisto online di prodotti delle categorie Droni e Fotografia gli italiani vorrebbero risparmiare in media il 14,9% ma è sugli Accessori per videocamere che si punta al risparmio maggiore (-40,2%), utilizzando la funzione “prezzo ideale” che permette di impostare sul portale idealo un obiettivo di prezzo e di ricevere una notifica non appena il prodotto lo raggiunge[5].

Droni e Fotocamere: quali sono i modelli preferiti dagli italiani?

In principio fu GoPro e anche online, nella categoria Fotografia, la preferita dagli italiani si conferma la Hero 7 Black (100,0 punti), ex top di gamma del colosso statunitense ma con il miglior rapporto qualità-prezzo del settore[6].

Al secondo posto nelle preferenze la nuova Hero 8 Black (71,3), la più evoluta action cam di casa GoPro dedicata ai professionisti mentre al terzo posto una fotocamera digitale mirrorless, la Alpha 7 III Body (71,0) di Sony.

Nella categoria Droni, ai primi posti troviamo tre prodotti della DJI, azienda leader nel settore dei droni civili, con l’ultraleggero e compatto Mavic Mini Fly More Combo (100,0 punti) al primo posto, seguito dal modello Mavic Mini (91,4) e dalla Base di ricarica per Mavic Mini (34,0).

