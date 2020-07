Una nottata agitata nel comasco. Iniziata alle 4,10 nella zona dei giardini a lago di Como con l’arrivo di carabinieri e 118 per prestare i soccorsi ad un ragazzi di 22 anni rimasto ferito – da un’arma bianca (pare un coltello dalle prime informazioni). E’ stato ricoverato al Sant’Anna, non è grave da quanto si è appreso. Resta da capire cosa è accaduto: stanno lavorando i militari di Como. Aggressione anche a Bellagio sul lungolago alle 5,30. Un ragazzo 20 enne ferito e portato in ambulanza al pronto soccorso. Anche qui non sarebbe grave dalle prime informazioni del 118