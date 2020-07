Luca Conti è il nuovo segretario delle FIOM di Como

Ieri l’assemblea generale della Fiom di Como ha eletto Luca Conti segretario generale provinciale della categoria.

Quarant’anni, operaio metalmeccanico e tesserato Fiom da quando aveva quindici anni, nel 2003 è stato eletto come delegato. Poi, dopo essere stato eletto nel direttivo, è entrato in segreteria nel 2013.

«In questa fase di pandemia – ha commentato Conti nella relazione programmatica – nel nostro territorio, partendo dalle rsu, abbiamo fatto tutti insieme un lavoro straordinario, , dando copertura solo nei mesi di marzo e aprile a oltre 10mila lavoratori, sottoscrivendo e contrattando, anche con confronti accesi con la parte padronale, anticipi degli ammortizzatori sociali, mutazione nella maturazione dei ratei, controllo e verifica della corretta rotazione della cassa. Abbiamo sottoscritto moltissimi protocolli sulla gestione della sicurezza in fabbrica, e continueremo ad aggiornarli calibrando lì e adattandoli allo sviluppo della pandemia stessa e dei protocolli nazionali». In questa fase, la categoria metalmeccanica è stata un punto di riferimento per i lavoratori: prova ne è l’aumento degli iscritti in questi sei mesi se paragonati con lo stesso periodo nei tre anni precedenti”.

«Bisogna ripartire – continua Conti – dal ruolo centrale è fondamentale delle rsu, con un coinvolgimento reale nella condivisione degli obiettivi e delle strategie da mettere in campo, partendo dalle loro esigenze e dai loro bisogni per poter calibrare al meglio le richieste da inserire nelle piattaforme di contrattazione di secondo livello, provando anche costruirne di simili su tutto il territorio».