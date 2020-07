Lo annuncia nella nostra diretta Facebook di questo pomeriggio, stanco anche lui – come noi del resto – di ricevere segnalazioni su segnalazioni di strade sporche a Como. Dal centro alla periferia, nessuna zona esclusa. Ora si parte al contrattacco. Marco Galli, assessore all’ambiente di Como, annuncia da CiaoComo una campagna di pulizia radicale si strade e marciapiedi, anche nei singoli quartieri, dal prossimo settembre. Le sue parole nella diretta del pomeriggio.

Foto 4 di 4







Le ultime segnalazioni arrivate da noi mettevano in evidenza situazioni di degrado in viale Varese, in particolare vicino alle panchine della passeggiata, poi le via Torriani e Borsieri (lo abbiamo visto in presa diretta oggi). Senza dimenticare via Borgovico, via Mentana, la zona di Sant’Agostino. Una nostra lettrice (foto sopra) ci ha evidenziato la situazione pessima anche di via Colonna a Camerlata vicino all’ingresso dell’ex ospedale Sant’Anna.