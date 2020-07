Beh, una crescita notevole. Ok il lockdown, ma forse servirebbe davvero una bella sistemata. Siamo a Monte Olimpino, via Solari, a ridosso della strada che sale verso Sagnino. I residenti ci hanno segnalato la pazzesca situazione di degrado fuori casa. In questo campo adiacente le abitazioni – ci hanno assicurato di proprietà di Asst Lariana – la vegetazione cresce rigogliosa e senza un intervento di sistemazione adeguato. E così i rovi e le sterpaglie sono ad un passo dal balcone delle case. Pericoloso anche per la possibile presenza di insetti o altri animali. Da qui la richiesta ai proprietari di fare qualcosa appena possibile. Le immagini, in effetto, parlano chiaro…..

