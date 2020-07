Un nuova tragedia in montagna costa la vita ad un appassionato comasco. E’ morto l’escursionista caduto ieri sul San Martino a Lecco. Si tratta di Giancarlo Torricelli 71 anni di Arosio: decesso constatato dai medici dell’ospedale Manzoni di Lecco dove era stato trasportato in condizioni critiche. Purtroppo non ce l’ha fatta. L?elisoccorso lo aveva portato in ospedale con un importante trauma cranico subito dopo una caduta, causata con tutta probabilità da un malore improvviso. L’incidente è avvenuto sul sentiero che porta alla cappelletta della Madonna del San Martino. Per soccorrere il 71 enne si sono mobilitati anche gli Uomini del Soccorso Alpino Lecchese.

Foto 3 di 3





Solo pochi giorni fa, in Valchiavenna, la scomparsa di un 37enne padre di due figli, Giovanni Sala, di Mariano Comense. Anche per lui fatale una brutta caduta durante una escursione.