Come avevamo previsto nel nostro precedente lancio, mercoledì, su un binario di servizio della stazione San Giovanni, è iniziata la prima fase del corso rivolto a tutti gli autisti del comando Vigli del Fuoco di Como, prima fase che prevede il posizionamento e la “messa su rotaia” della nuova speciale autopompa in grado di viaggiare anche su binario.

L’automezzo oltre alla funzione antincendio è in grado di svolgere qualunque altro tipo di intervento grazie ad una dotazione tecnica analoga a quelle puramente stradali. Quindi può operare un caso di incidenti ferroviari di qualunque tipo. Una sicurezza in più per chi viaggia su rotaia nel nostro territorio.

Gli autisti hanno cimentato l’arrivo in stazione, ingresso di servizio adiacente al parcheggio, posizionamento a cavallo delle rotaie, sollevamento sulle ruote ferroviarie e marcia avanti e indietro per qualche centinaio di metri. In marcia avanti l’APS può raggiungere i 45 Km orari e in retromarcia circa la metà.

Una volta che tutti gli autisti avranno familiarizzato con queste manovre di base partirà il corso vero e proprio pewr la conduzione su rotaia a cura delle Ferrovie dello Stato. Dovranno imparare le norme di circolazione e tutta la segnaletica.

Va detto che questa particolarissima APS è l’unica presente in Regione Lombardia ed è stata assegnata a Como per garantire, in particolare, la sicurezza nella galleria di Monte Olimpino che misura oltre 7 Km.