Artisti agli arresti

Cazzaniga, Muzzeddu, Bellanca, Galvano e Borella agli ar(t)resti domiciliari perchè hanno usato l’arte per il sociale, Marco Besana e Andrea Borgonovo ancora latitanti. Sono i sette artisti contagiati in quarantena da una voglia di mettere a disposizione la loro arte per una buona causa e hanno scelto la Fondazione Rosa dei Venti cui destinare i proventi di 7 x 7 opere realizzate a 14 mani. Oggi pomeriggio dalle ore 15 alle 18.30 in poi e domani, ultimo giorno in mostra, dalle 15 fino alle 20, troverete i sette artisti da The Art Company via Borgovico 163 (cortile interno).