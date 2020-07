Momenti di grande paura in tarda mattinata a Cantù: è scoppiato un incendio al tetto all’ultimo piano di un palazzo all’angolo tra via Ariberto da Intimiano e via Negroni. L’edificio, dove abitano una ventina di persone, è stato temporaneamente evacuato. Cause da accertare

Quattro mezzi dei vigili del fuoco hanno domato le fiamme dopo due ore e mezza di lavoro. La strada è stata poi riaperta al traffico. Non ci sono stati feriti nè intossicati. Ma forte apprensione si per le fiamme e sopratutto per il forte fumo che si è sviluppato.