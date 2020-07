La storia di un ragazzo – ora un pò cresciuto – che ama la musica, ma la deve mettere da parte per il vivere quotidiano. Perchè non tutti ce la fanno a campare con le canzoni. Ma la passione che ti resta dentro forte forte. E dopo un periodo di riflessione – come lo chiama lui – esce fuori di nuovo prepotente. Ecco qui la storia di Matteo – per i suoi amici Tiemme – raccontata da noi assieme alla presentazione del nuovo video realizzato a casa sua. Emozioni e parole d’amore, la sua morale:”I sogni non vanno mai rinchiusi nel cassetto…..”.

Qui la sua intervista in studio da noi, sopra il video di “In un giorno d’estate”.