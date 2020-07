Lario e dintorni, cinque dolci tra leggenda e tradizione

La cucina del Lario e delle valli è ricca e da leccarsi i baffi. Tra pizzocheri, toc, risotto al pesce persico, polenta e missultin, per non dimenticare la meraviglia e la varietà degli ottimi formaggi, ogni zona del lago e dintorni ama chiudere i propri pasti in dolcezza. Di tutte le specialità più golose, CiaoComo ne ha scelte cinque, ognuna di queste legata ad un territorio e ad una tradizione precisa, per rinnovare, ad ogni pasto, le dolci radici comasche.

El braschin de Garzen a l’è el püsee bun

Garzeno è il comune più popolato della Valle Albano e l’ultimo centro abitato che si incontra lungo la via che da Dongo sale al Passo di San Jorio, in passato importante direttrice di comunicazione tra la Lombardia, la Valle Mesolcina e il nord delle Alpi. Collocato in una posizione ben protetta dai venti che spirano sul Lario, è patria di una focaccia dolce, il braschin, chiamato così perché, anticamente, veniva cotto direttamente sulla brasca (brace) ricoperta di cenere del camino. Povero ma goloso, si prepara con un impasto lievitato due volte, che si scioglie in bocca, e l’aggiunta di uva passa, uvetta e frutta secca, che gli conferisce croccantezza.

La miascia dalle origini misteriose

Conosciuta anche come meascia o turta di paisan, sulla sua provenienza si è dibattuto a lungo. C’é chi dice sia nata a Mandello del Lario, chi a Bellagio, qualcun altro a Menaggio, toccando entrambi i rami del Lario, c’è chi la fa con il pane raffermo e chi invece con un impasto di farina bianca e farina gialla, a seconda di quello che avanzava nella padella di rame dove la si faceva cuocere, rigorosamente sulla brace. Diverse origini e diverse versioni, dunque, per questa torta della cucina povera, la cui ricetta è l’insieme di tutte quelle che vengono preparate nei forni di casa, nei panifici e nelle pasticcerie su e giù per il lago. Ottima per la prima colazione o una ricca merenda, ha ingredienti genuini e semplici, come frutta fresca e secca, uova e zucchero.

Par la resca d’un pèss!

La storia della resta, dolce tipico della domenica delle Palme fatto con farina, acqua, burro, lievito naturale, uova, zucchero, frutta candita e/o secca e miele, comincia nei primi anni dell’Ottocento in una taverna nel quartiere di Sant’Agostino a Como, dove sorgono l’omonima chiesa, fondata nel 1300 da due frati eremitani e il borgo, costruito su un antico insediamento romano. Michele, proprietario dell’Osteria del Pescatore affacciata sul Lario, aveva l’abitudine di offrire ai propri clienti, nel giorno del suo onomastico, il pranzo, che chiudeva con un pandolce arricchito di canditi e uvetta. Un giorno però, durante la preparazione del dolce, il lievito fu aggiunto per errore in dosi eccessive, così che l’impasto cominciò a crescere a dismisura, traboccando dalla pentola. L’oste, allora, afferrò un bastoncino d’ulivo dalla legna destinata al fuoco e lo premette sull’impasto, perché non debordasse. Dopo che il bastoncino fu inglobato nella pasta, l’oste recuperò l’impasto traboccato e lo distese nella fessura lasciata dal bastoncino sprofondato, con un coltello appianò l’impasto e vi praticò una serie di incisioni trasversali. A cottura ultimata, il dolce presentava i segni della sua composizione: all’interno il bastoncino ed esternamente l’avvallamento centrale e la serie di incisioni provocate dal coltello. L’oste, vedendo il risultato, esclamò: “Par la resca d’un pèss!”.

L’eleganza nascosta del masigott

Dolce tipico di Erba, il masigott deve il suo nome alla leggenda per cui i dolci di fattura non eccellente erano riservati a persone goffe e malvestite, chiamate, in dialetto, i masigott. Dal momento della sua creazione ad oggi il masigott si è notevolmente arricchito e raffinato. Di forma ovale, compatto e consistente, presenta un colore marrone scuro, con tenui sfumature arancio. In epoca romana, durante il mese di ottobre, sulla piazza di Sant’Eufemia, dove sorge una delle chiese plebane più antiche del Triangolo Lariano, si svolgeva una festa di fine raccolto. Nel XVI secolo Carlo Borromeo trasformò la festa agricola in manifestazione religiosa. La terza domenica di ottobre, in concomitanza con l’antica festa di fine raccolto, divenne così il giorno dedicato alla celebrazione di Sant’Eufemia. Ancor oggi, questo dolce tradizionale costituisce il prodotto di spicco della festa di Sant’Eufemia, conosciuta anche come sagra dei Masigott. Il Masigott ha il sapore delle farine grezze e della frutta secca. L’odore, invece, richiama il profumo dei cereali tostati ed è intenso e delicato.

I nocciolini di Canzo

Questi piccoli capolavori dolciari di colore beige hanno la forma di un emisfero di circa 2 cm di diametro e 1 cm di altezza, dalla superficie liscia, con un profumo e un sapore di nocciola capace di inebriare ogni palato. Inventati nel 1922 in un piccolo laboratorio artigianale e familiare di pasticceria situato a Canzo, un piccolo borgo immerso nella Val Ravella circondata dai monti Cornizzolo (Curnisciöö), Corni di Canzo (Còrni o Curunghèj), Barzaghino (Barzaghìn) e Scioscia (Sciòscia), i nocciolini furono poi esportati in tutta la Lombardia e vengono prodotti ancora oggi seguendo la ricetta originale, tramandata di generazione in generazione.