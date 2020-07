La stranezza di questa estate post-Covid: ad agosto, ancora nel clou delle vacanze, parte formalmente la cam pagna elettorale per il voto del 2o e 21 settembre. Riguarda da vicino anche alcuni comuni (9 per la precisione) del nostro territorio: Campione d’Italia, Casnate con Bernate, Domaso, Lambrugo, Lipomo, Montorfano, Plesio, Turate e Valsolda.

In queste ore il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha firmato il decreto che definisce le date ufficiali del voto: si andrà alle urne in due giorni, domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Elezione diretta di sindaco e consiglieri. IN nessuno di questi centri del territorio previsto il turno di basllottaggio. Le elezioni avrebbero dovuto svolgersi inizialmente per il mese di maggio: rimandate di quattro mesi per l’emergenza sanitaria Covid.