Into the Pink – 11/07/2020

In questa puntata di Into the Pink si respira aria di vacanze.

La Beuz, le sue Pinkies canterine e l’ospite, lo chef e docente Daniele Gasparini, ripercorreranno a tappe l’estate italiana.

Tra curiosità, ricette e vocali decisamente originali, siete pronti a cantare sulle note dei più famosi tormentoni italiani di sempre?

Beh, non dovete far altro che ascoltare qui il podcast

Into the Pink è in onda il sabato mattina dalle 9 alle 10 e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30.