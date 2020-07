Tira aria di divorzio. Non solo dalla bellissima moglie – con la quale sarebbe in rotta di collisione da tempo – ma anche dal suo amato lago di Como. Almeno per questo 2020. George Clooney sembra optare per la Puglia anche se non è ancora confermato il suo arrivo. Ma i “rumors” dicono che che tra pochi giorni sbarcherà nella Valle d’Itria, il celebre attore americano trascorrerà le sue vacanze in quella che è nota come la “valle dei trulli” da solo, senza la moglie Amal Ramzi Alamuddin.

Da mesi circolano voci di una crisi di coppia e, secondo i tabloid statunitensi, i due sarebbero in procinto di divorziare. La star di Hollywood e l’avvocato non avrebbero retto alla convivenza forzata durante il lockdown causato dalla pandemia di Coronavirus. George Clooney sembra, quindi, pronto a regalarsi una vacanza in Italia e, per la sua estate post-Covid, ha scelto uno dei luoghi che da sempre attirano protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, provenienti da tutto il mondo. Dunque, una inversione di tendenza. Niente lago per questa estate post Covid. A Laglio, però, non tutti hanno ancora perso le speranze.

Esattamente un anno fa il piccolo paese del lago era al centro del gossip internazionale per la presenza – proprio a casa di Clooney – dell’ex presidente Usa Obama con sua moglie Michelle.