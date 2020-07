Altro grave schianto sulle strade del comasco: è avvenuto dopo la una in corso Europa a Cantù. E’ stato uno scontro tra due auto con un bilancio di cinque ragazzi feriti: hanno età tra i 18 ed i 20 anni, tutti ricoverati in ospedale in condizioni non gravi. Un paio di loro in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Cause dello schianto ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. In posto anche i pompieri per rimuovere i mezzi coinvolti