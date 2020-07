Università dell’Insubria: immatricolazioni al via e click day per i corsi di laurea a numero chiuso

Si aprono domani, giovedì 16 luglio, le immatricolazioni all’Università dell’Insubria. E si aprono con un click day importante: il corso di laurea triennale in Economia e management diventa da quest’anno a numero chiuso (640 posti) e le domande sono accolte in ordine cronologico, senza test di ammissione. Altra grossa novità per il corso di Scienze motorie, per il quale quest’anno non è previsto il test di ammissione: i posti disponibili sono 120 e anche in questo caso per aggiudicarsene uno bisogna essere rapidi.

Cinque gli altri corsi a numero chiuso per i quali conta l’ordine cronologico di presentazione della domanda, come negli anni scorsi. Per Mediazione interlinguistica e interculturale (220 posti) e Chimica e chimica industriale (150 posti) l’apertura immatricolazioni è il 17 luglio e c’è tempo fino al 7 agosto, ma generalmente la disponibilità si esaurisce nei primi giorni. Dal 20 luglio all’11 settembre, sempre in ordine cronologico, si accettano le domande per Scienze Motorie (120 posti), Scienze biologiche (267) e Biotecnologie (135)

Si apre domani anche il nuovo bando per le professioni sanitarie. I posti disponibili sono: per Infermieristica 74 a Varese e 75 a Como, 60 per Educazione professionale, 38 per Fisioterapia, 19 per Ostetricia, 18 per Igiene dentale, 15 per Fisiopatologia cardiotoracica, 15 per Laboratorio biomedico, 15 per Radiologia medica. Iscrizioni dal 15 luglio al 18 agosto; il test è l’8 settembre alle ore 8 a Malpensafiere.