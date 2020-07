Le prime info in redazione. una ragazza in bicicletta urtata da una Mercedes bianca che poi è finita contro il muro. Condizioni serie, codice rosso in ospedale. Mobilitati i soccorsi, difficoltà alla circolazione in tutta la zona. E’ successo ore 12.

Cause da accertare: la conducente della vettura, a sua volta in ospedale perchè sotto choc, avrebbe perso il controllo per cause da accertare. Impatto violento di fronte al Liceo Giovio. Apprensione per le sorti della ragazza in bicicletta, intubata in posto dall’equipe 118. Rilievi polizia locale.