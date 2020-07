Due sono le cose che piacciono a Ester Borelli, giovane cantante comasca: i film d’animazione e il mare. La sua prima canzone si intitolava “Figli del mare” e ora esce con un nuovo singolo, “Nel Mare Danza”, che vede la partecipazione di Paolo Meneguzzi. Per le animazioni basta dire che Ester è la vincitrice dell’Anime Vocal Contest di Lucca Comics & Games 2019, già ribattezzato dalla stampa il “Sanremo delle Sigle”, e la sua nuova canzone è ispirata a un film di animazione giapponese: “Ride your wave”, regia di Masaaki Yuasa, distribuito in Italia da Dynit e già disponibile su Amazon Prime Video.

Il film segue la vita di Hinako, universitaria che adora il surf. Trasferitasi in una cittadina costiera vive la sua vita in tranquillità finché non scoppia un incendio nel condominio dove abita, finendo per essere salvata dal vigile del fuoco Minato. I due iniziano una solida amicizia, ma Minato muore in seguito a un incidente in mare. Hinako sconvolta, non riesce più ad adorare l’oceano come prima, ma un evento inatteso le consentirà di rivedere Minato

“Nel mare danza” è il titolo del brano, prodotto da DJ-V ed edito da Latlantide, un duetto struggente tra i due protagonisti

del film, Ester Borelli la canta con Paolo Meneguzzi, icona del pop italiano degli anni 2000 con hit come “Vero Falso” e “Musica” e ben cinque partecipazioni al Festival di Sanremo.

Dal 20 luglio il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali per lo streaming e il download. Inoltre, il lyric video di “Nel mare danza” verrà inserito nei DVD e Bluray del film distribuiti prossimamente da Dynit.

Aspettando la nuova canzone ecco Ester in “Figli del Mare”