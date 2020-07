Mentre Lurate Caccivio piange la morte di un ragazzo di 19 anni, caduto in moto a Valmorea e deceduto in ospedale per le conseguenze della caduta, altro incubo per un incidente. Riguarda il paese di Centro Valle Intelvi dove ieri pomeriggio (vedi precedente lancio) un ragazzo della zona – di Castiglione – è finito con una macchina-giocattolo contro una staccionata di una associazione. Urto violento per cause da accertare. UN momento di svago e di gioco che si è trasformato in un incubo. Il ragazzino portato in ospedale dall’elicottero: è in osservazione e prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita, ma rimane in condizioni serie