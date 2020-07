Ha riaperto il Museo della Seta di Como. Siamo entrati in compagnia del nuovo presidente Giovanna Baglio

Ha riaperto oggi il Museo della Seta di Como dopo un lungo periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. Ad accogliere i primi visitatori, insieme al direttore Paolo Aquilini, anche la nuova presidente Giovanna Baglio eletta dal cda solo poche settimane fa.

Diverse le novità che accompagnano la ripartenza del museo che sarà aperto per tutta la stagione estiva (dal martedì alla domenica, dalle 15:00 alle 19:00), a cominciare dalla tariffa ridotta per tutti i residenti nella città di Como, il servizio SaltaFila, per prenotare il proprio ingresso al Museo ed evitare eventuali file o attese. È possibile prenotare la visita chiamando al numero 031 303180 o scrivendo a prenota@museosetacomo.com. Bambini al Museo: percorsi didattici individuali che toccano le principali materie di scuola, per apprendere divertendosi e per vivere il Museo senza annoiarsi. I bambini possono scegliere in biglietteria il proprio percorso (arte, inglese, scienze…) e partire alla ricerca di risposte, oggetti, indovinelli da risolvere. Ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un adulto.

Tra le iniziative per coinvolgere attivamente il pubblico, il Museo della Seta lanica “Raccontami una storia (di seta)”: nell’area mostre è esposto un oggetto inedito che verrà sostituito ogni due settimane; ogni oggetto è una storia mai raccontata prima, di seta ma non solo. Un’iniziativa in continuo mutamento per incuriosire e proporre narrazioni sempre nuove, inerenti ad un mondo, quello della seta, tanto ricco di storie.

Qualche giorno fa Gerardo Monizza nella sua rubrica CONTATTI ha intervistato il direttore del Museo della Seta di Como Paolo Aquilini, vi riproponiamo qui l’intervista