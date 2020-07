A chi cerca nuovi piani per l’estate, Click&Boat risponde con un weekend in barca sul Lago di Como!

Uno sguardo verso il cielo azzurro, il calore dei raggi del sole e qualche respiro a pieni polmoni. Ecco che la tanto amata stagione estiva è arrivata inebriandoci con il suo spirito libero ed invitandoci a dedicare un momento a noi stessi. La fuga di un weekend oppure una settimana di vacanza; o magari anche qualcosa di più. Quest’anno, come sempre, abbiamo accolto l’estate a braccia aperte, forse ancora più aperte del solito, vedendo in essa il momento perfetto per rilasciare lo stress accumulato in questi mesi ed i tanti timori che la crisi sanitaria ha portato con sé.

Ovviamente, le incertezze sono ancora dietro l’angolo, responsabili di qualche momento di incertezza quando pensiamo a come pianificare le prossime vacanze nel modo più sicuro possibile, e possibilmente, non troppo lontano da casa. E chi l’ha detto che per avere qualche momento di relax e vivere esperienze incredibili si debba viaggiare fino all’altro capo del mondo?

Oggi vogliamo “sfatare questo mito” ricordandovi la bellezza del Lago di Como, uno dei luoghi più incredibili d’Italia, e lo facciamo con la collaborazione di Click and Boat, la compagnia di riferimento per chi vuole affittare una barca online.

Avete mai pensato a come visitarlo in modo diverso dal solito? Semplice, vi basta scegliere il noleggio barche sul lago di Como e dare subito inizio ad una delle avventure più incredibili di sempre. Tenetevi forte e continuate a leggere: nelle prossime righe troverete il mix di romanticismo, divertimento e sicurezza che state cercando!

I TESORI DEL LAGO, OSSERVATI DA UN NUOVO PUNTO DI VISTA

Nessun bisogno di presentazioni. Ormai da anni il Lago di Como è preceduto da un’ottima reputazione, sia in quanto tesoro naturalistico che paesaggistico. Senza poi parlare delle numerose prelibatezze gastronomiche che conquistano anche i palati più esigenti.

Ma è proprio dei suoi paesaggi che vogliamo parlare: come scoprirli da un punto di vista estremamente originale ed affascinante? L’opzione messa in campo da Click and Boat è quella del noleggio barche a vela sul Lago di Como, una soluzione esclusiva, ma a portata di tasca, che da la possibilità di contemplare paesaggi maestosi, concedersi un weekend originale, ed approfittare di un aperitivo al tramonto con stuzzichini tipici e vista sulle meraviglie del lago. Cosa c’è di meglio per dare al viaggio un tocco di magia?

VACANZE PER TUTTI ED IN TUTTA SICUREZZA

Pronti a dare vita ad un’esperienza strepitosa? Tutti a bordo dunque, ma al sicuro prima di tutto!

Se i timori che vi assalgono sono legati al Covid-19, niente paura. Le imbarcazioni vengono infatti sistematicamente disinfettate, sia all’interno che allestendo, per garantire ad ogni passeggero un viaggio in totale tranquillità e lontano da ogni rischio.

Nel caso in cui le preoccupazioni siano dovute alla vostra esperienza nautica, ci ripetiamo: niente paura! Piattaforme come Click and Boat danno infatti la possibilità di richiedere la presenza di un capitano a bordo, che si farà carico delle manovre, rotte, e variazioni di programma dovuti all’imprevedibilità del meteo, lasciando a voi solamente il tempo per distendervi e divertirvi con i vostri compagni di viaggio, amici o familiari.

Cosa ve ne pare? Preparatevi a lasciare a casa l’orologio ed il pc: una boccata d’aria fresca ed un carico di stupore sono solamente l’inizio del turbinio di emozioni che vi regaleranno i paesaggi del Lago di Como!