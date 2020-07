Sono fermamente convinto che a ore il mio Comune farà decadere Pallanuoto Como dalla aggiudicazione del plesso sportivo di Viale Geno (alla luce dei fatti e soprattutto degli atti non vedo alternative), ma se ciò non accadesse i comaschi vedrebbero assegnare un luogo di sacro sport COMASCO ad un insieme di associazioni sportive (Pallanuoto Como e la genovese Crocera Stadium) che:- avrebbe tra i propri associati il 96% (novantaseipercento) di associati non comaschi (i soci di Pallanuoto Como infatti pesano solo il 4% – quattropercento – del “consorzio”);- avrebbe tra gli atleti tesserati agonisti (requisito richiesto a chiare lettere dalla commissione di gara, requisito accettato da TUTTI i partecipanti nel 2018) (sempre che i dati dichiarati in gara fossero veritieri – fatto contrastante con quanto GIÀ riportato da FIN Liguria prima e FIN Lombardia poi) l’80% (ottantapercento) di atleti tesserati agonisti non comaschi e nemmeno lombardi.Il bando concepito da Landriscina & Co. era un bando comaschicida che favoriva chiunque tranne chi a Como fa del bene (senza profitto – SENZA PROFITTO) da oltre un secolo.Grazie a Dio Como Nuoto tornerà a casa. Con buona pace di chi voleva prendere a calci nel culo una radicata e prestigiosa associazione al 100% (centopercento) comasca, associazione tra l’altro insignita con la STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO.Concludo: appena sarò sindaco Como Nuoto affiancherà all’ORO della STELLA AL MERITO SPORTIVO quello dell’ABBONDINO, la massima benemerenza civica comasca.Contestualmente ad infinite scuse.#ComoNuotoAbbondinoDOro2022ETanteScuse#RapineseSindaco

