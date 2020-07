Moltrasio, sterpaglie in fiamme vicino alla Regina: i pompieri in azione all’alba

Un incendio sulle cui cause sono in corso ancora verifiche. E’ quello che è scoppiato stamane all’alba in un terrazzamento a ridosso della Regina a Moltrasio. Qui dove i pompieri del comando di Como sono intervenuti per domare più focolai che hanno interessato la zona. Fumo denso in tutta la zona, cause da accertare come detto. Potrebbe essere il classico incendio del prato che poi è sfuggito di mano a chi ha dato il via al rogo. Oppure un gesto volontario da parte di qualcuno. I pompieri stanno cercando di chiudere il cerchio in queste ore.