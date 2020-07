Zero contagi. Discesa importante nel numero di nuovi positivi nel territorio comasco. Oggi siamo arrivati – come in un paio di occasioni nelle ultime settimane – a quota zero. Dato importante in attesa (ma non c’è ancora la conferma ufficiale) de decreto del presidente Fontana sull’obbligo di mascherine all’esterno delle abitazioni, in strada tanto per intenderci. Era atteso per oggi, non è ancora arrivato il via libera

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 5.636, totale complessivo: 1.155.050

i nuovi casi positivi: 30 (di cui 15 a seguito di test sierologici e 9 ‘debolmente positivi’);

i guariti/dimessi: 70.461 (+86, di cui 68.381 guariti e 2.080 dimessi)

in terapia intensiva: 27(-3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 176 (+8)

i decessi: 3, totale complessivo: 16.760

I nuovi casi per provincia: