La notizia è stata confermata poco fa dall’ospedale Sant’Anna dove i medici nulla hanno potuto per salvargli la vita. Un ragazzo di appena 19 anni di Lurate Caccivio – S.V. le iniziali rese note per ora – è morto nella notte al pronto soccorso della struttura di San Fermo. Deceduto per le gravissime ferite riportate nella caduta dalla sua moto. L’incidente dopo le 23 in via 4 novembre a Valmorea, frazione di Caversaccio. Cosa è accaduto al ragazzo resta ancora da accertarlo con precisione. Una brutta scivolata sull’asfalto, pare bagnato in quel momento visto che aveva iniziato a piovere da poco. Il giovane a terra è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale. Ma il suo quadro clinico era davvero compromesso e non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.