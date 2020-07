Urla e slogan, rabbia e striscioni duri, eloquenti. Ma anche cori e la voglia di farsi sentire all’interno del comune dove era in corso il consiglio comunale. I tifosi del Como protestano – come annunciato nei giorni scorsi – per sollecitare l’amministrazione (maggioranza ed opposizione equiparate da uno degli striscioni esposti) ad intervenire per risolvere la questione dello stadio Sinigaglia: concessione e sistemazione dell’impianto. E poi la richiesta di un incontro con il sindaco, subito accordata: Alessandro Giummo, Pesi Massimi, all’interno del cortile per parlare con il sindaco. Poi all’uscita la sua “relazione” su questo incontro estemporaneo. A breve un faccia a faccia tra Comune (il sindaco si è detto favorevole), società ed una rappresentanza dei tifosi.

Qui sopra l’arrivo del sindaco Landriscina a Palazzo Cernezzi durante la manifestazione di questa sera