Esperia Lomazzo Calcio chiude il mercato alla grande

La dirigenza dell’Esperia Lomazzo Calcio, nel proseguimento del potenziamento della prima squadra per il campionato 2020/2021, è orgogliosa di annunciare l’arrivo di Martin Wereko, attaccante classe 1996, quest’anno in forza alla Guanzatese (12 reti segnate in stagione).

Il direttore sportivo Stefano D’Ulivo completa così il nuovo tridente a disposizione di Andrea Lupi (anche lui parte del grande rinnovamento della squadra): al fianco di Wereko infatti ci saranno altri due nuovi arrivi già annunciati: Mirko Drago (prima protagonista della scalata del Turate e lo scorso anno a metà tra Salus e Rovellasca) e Ivan Caso (nelle ultime due stagioni al Luisago Portichetto).

Possiamo dichiarare chiuso il mercato considerando anche i grandi nuovi arrivi in difesa: il portiere Diego Drago (fratello di Mirko) e il centrale Alberto Ronzoni (in arrivo dal Rovellasca).

Non vediamo l’ora dell’inizio della nuova stagione per vedere all’opera una squadra completamente rinnovata!