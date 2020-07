Nell’estate più difficile della sua storia – senza la certezza di una sede – la Comonuoto – Recoaro cerca di rimettersi in carreggiata. Per porima cosa con la ripresa dell’attività – sia pure non agonistica – alla piscina della Pinetina di Appiano con tutte le sue formazioni. E poi la conferma del futuro arriva dallo stesso presidente Mario Bulgheroni:”Anche se nessuno in questo periodo parla della cosa, perchè ci sono altri argomenti al centro dell’attenzione, non vorrei dimenticare le nostre formazioni. La squadra maschile di A2 e quella femminile (stessa categoria) sono state regolarmente iscritte alla nuova stagione. I maschi ripartono da Zimonjic, le donne da Pozzi, entrambi i coach confermati.. Stesso gruppo dell’ultima stagione per le ragazze – tranne Boero andata a Trieste – e in parte anche per i ragazzi con il gruppo dei comaschi ormai confermato: Pellegatta, Fusi, Beretta e Viola sono l’ossatura base. IL resto lo stiamo sistemando“. La novità riguarda anche il figlio Andrea: ha smesso con l’attività agonistica, è diventato ora Ds della formazione.

E per la sede, presidente ? “Nulla da aggiungere oltre il nostro ultimo comunicato….” questa la sua lapidaria risposta