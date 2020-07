Quattro nuovi contagi nel comasco, dati abbastanza in linea con quelli dei giorni scorsi. Curva bassa per le persone positive al Coronavirus anche se la quota zero non c’è ancora. O meglio, raggiunta per due giorni – nelle ultime settimane – prima di tornare a salire sia pure di poco. Ma in queste ore è attesa anche la nuova ordinanza della Regione – e del presidente Fontana – per togliere l’obbligo delle mascherine all’esterno. Il dettaglio e l’approfondimento sarà ancora con il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi mercoledì alle ore 11 in diretta da noi

I dati:

i tamponi effettuati: 6.482, totale complessivo: 1.149.414

i nuovi casi positivi: 94 (di cui 27 a seguito di test sierologici e 22 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: 70375 (+78), totale complessivo: (68.293 guariti e 2.082 dimessi)

in terapia intensiva: 30 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 168 (+8)

i decessi: 9, totale complessivo: 16.757

I nuovi casi per provincia