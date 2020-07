L’annuncio-choc arriva in serata sul sito internet ufficiale del Pol.Comense. Ecco il testo

Foto 2 di 2



I tifosi nerostellati piangono la prematura scomparsa di Laura Gaudenzio che, dopo aver vinto la serie B a Viterbo, ha vestito la maglia Comense dal 1983/84 fino ad arrivare ad essere 3 volte campionessa d’Italia, nelle stagioni 1991-1992-1993, vice campione d’Europa nel 1993 e vice campione di Coppa Ronchetti nel 1991. Sentite Condoglianze alla famiglia da parte di tutti i dirigenti.

Laura Gaudenzio è stata nella rosa della Comense che ha dominato in Italia ed Europa negli anni 90 e con la maglia del club lariano ha conquistato gli scudetti 1991, 1992 e 1993. Tante, in queste ore, le manifestazioni di cordoglio alla famiglia. NOn solo la società, ma anche da parte delle sue ex compagne, sotto choc per la sua improvvisa scomparsa.