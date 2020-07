Cartello dei controlli ben evidente al curvone della Napoleona verso Como. Ampio margine per poter rallentare a chi andava oltre i limiti consentiti. Eppure, da quanto si è potuto apprendere, non sono mancate le contestazuionbi e le multe della Polizia locale di Como questa mattina alla fine della Napoleona, zona San Rocco. Il dato definitivo atteso per i prossimi giorni dal comando di Como. Per rilevare la velocità è stato usato il sistema telelaser già in dotazione al corpo da diverso tempo. A finire nel mirino, è proprio il caso di dirlo, dell’occhio elettronico in particolare i motociclisti, oggi in giro in numero elevato.