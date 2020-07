Ieri erano 8, oggi un solo nuovo caso per il comasco. L?emergenza sanitaria da noi fa registrare dati sempre contenuti, alla vigilia di quello che potrebbe essere un momento quasi storico dopo mesi di obbligo. Da martedì prossimo potrebbe essere eliminato l’uso delle mascherine (all’esterno) in tutta la Lombardia. Una decisione del governatore Fontana attesa per le prossime ore. Anche il presidente del consiglio regionale Fermi, da noi settimana scorsa, aveva annunciato che quasi certamente per uscire di casa – in luoghi aperti(diretta sopra) – la mascherina non sarà più necessaria. Si dovrà indossare, questo si, in luoghi chiusi con la presenza di persone.

I dati di oggi in Lombardia

Foto 4 di 4







I dati:

i tamponi effettuati: 9.545, totale complessivo: 1.142.932

i nuovi casi positivi: 77 (di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: 70.297 (+277), totale complessivo: 68.199 guariti e 2.098 dimessi

in terapia intensiva: 31 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (-13)

i decessi: 8, totale complessivo: 16.748

I nuovi casi per provincia