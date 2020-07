Anche il sindaco Simone Moretti, che ha seguito le operazioni di recupero ed esplosione (controllata in un campo della zona), plaude all’impegno delle forze dell’ordine: carabinieri e Polizia locale che da ieri hanno lavorato in modo incessante per cercare di chiudere il cerchio attorno ai responsabili della violenta esplosione della notte tra giovedì e venerdì, in via Veneto, con la banca (Credito Valtellinese) sventrata ed il bancomat danneggiato con del potente esplosivo. Qui la nostra presa diretta di ieri.

Altro esplosivo trovato oggi nella zona industriale di via Torino, ad un passo dal negozio Centro Moto (fatto sgomberare in mattinata dagli artificeri per motivi precauzionali). E’ stato poi fatto brillare, come detto, in un campo. Ora si cercano i responsabili. Le parole del sindaco Moretti.

Un grande lavoro di indagine che speriamo possa portare anche all’individuazione e arresto dei responsabili e restituire un pò di serenità perduta. Grazie a tutte le forze dell’ordine per presenza, competenza ed assoluta professionalità