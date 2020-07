E’ stato monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano (sopra il video le sue parole) a salutare ragazze, assistenti, volontari e responsabili dei centri estivi di Lurate Caccivio. Ieri sera la sua visita al parco del Bersagliere, con distanze tra i ragazzi ed i rispettivi genitori presenti. Una bella chiusura di quella che è stata denominata “La Repubblica dei ragazzi” e che ha visto tanti giovani impegnarsi in prima persona per portare a termine il progetto. Delpini si è rivolto a loro toccando vari temi di stretta attualità tra cui i vandalismi.

Poi è stata Anna Gargano, il sindaco (video qui sopra), a salire sul palco per dire a sua volta il grazie a chi – con la collaborazione del Comune, certo – ha reso possibile tutto questo in un anno complicato dall’emergenza Covid. Da pochi giorni il paese è stato dichiarato Civid Free proprio dal sindaco Gargano: non ci sono più contagi