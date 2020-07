Uno dei gioielli del territorio lariano – l’Isola Comacina – riapre i battenti da oggi per i turisti. Con distanze e precauzioni, senza la possibilità di fermarsi per il pranzo al sacco ad esempio. Visita (gratuita) e ritorno. Ma è già qualcosa, un passo importante per il ritorno alla normalità. Da oggi si può visitare l’Isola senza pagare il biglietto con l’ok della Fondazione Isola Comacina. Dalle 10 alle 18,45, infatti, tutti i giorni ingresso libero tutti i giorni della settimana fino al 30 settembre. Imbarco da Sala oppure da Ossuccio sotto il celebre campanile di Santa Maria Maddalena.

Foto 3 di 3





Nel decreto firmato ieri dal sindaco Mauro Guerra viene posto con vigore l’accento sul fatto che l’accesso all’isola, oltre che nel rispetto di tutta la normativa e le prescrizioni emanate per il contenimento dell’emergenza Covid-19, deve avvenire nel rispetto degli edifici, delle strutture e delle attrezzature, nonché del sedime archeologico, della flora e della fauna esistenti. Ed inoltre non è consentita la pratica di attività ludiche e-o sportive o l’utilizzo della superficie dell’isola per picnic e-o colazioni al sacco. Visite si, ma solo per ammirare la bellezza e poi ritorno.

Ed allora anche noi vi facciamo fare un giro sulla riaperta Isola Comacina: domani (domenica 12) il nostro saluto sarà proprio da questo incantevole scenario.