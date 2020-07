Una sveglia del tutto inattesa. In paese questa mattina non si parla d’altro che della violenta esplosione che – prima delle 4 – ha devastato il Credito Valtellinese di via Veneto ad Olgiate (a due passi dalla chiesa di San Gerardo) mandando in frantumi le vetrate e il bancomat. E proprio a questo miravano i malviventi che hanno agito riempendo di gas la struttura prima di farla esplodere. Pezzi finiti anche in strada, nessuno colpito anche perchè è successo nel cuore della notte. Ma choc notevole perchè una cosa simile da queste parti era tanto che non si vedeva.

Foto 5 di 5









Resta da accertare l’entità del colpo e se i ladri sono effettivamente riusciti a portare via il contenuto del bancomat. Indagini tuttora in corso in posto. I carabinieri hanno transennato la zona, molti i curiosi presenti. Notizia che in poche ore ha fatto il giro del paese. IN posto stamane – per una valutazione – anche il sindaco Simone Moretti.