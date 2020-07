Note in Villa, l’alba raddoppia e sorge a Villa Erba

In questa edizione speciale del Festival Como Città della Musica, Note in Villa, c’è un regalo per il pubblico affezionato che, per via dei posti contingentati, ha dovuto rinunciare a qualche spettacolo. Per loro e per chi vuole goderne ancora, ecco un secondo appuntamento all’alba, domenica 12 luglio 2020, alle ore 5.15, nella splendida cornice di Villa Erba, a Cernobbio, all’interno del contesto di Villa Erba Open Air, l’edizione speciale del progetto La Cultura di Villa Erba per l’anno 2020. Una sede prestigiosa, quella della storica dimora, che ospitò nei secoli compositori e librettisti, in un contesto dove poterono contemplare il Lago e a questa visione ritemprarsi: Giuseppe Verdi, Arrigo Boito, Antonio Ghislanzoni, Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa, Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, per citare solo alcuni dei grandi autori dell’opera lirica italiana, le cui pagine, indelebili nella nostra memoria, nella trascrizione per pianoforte, verranno proposte da Giorgio Martano, insieme a citazioni iniziali uscite dalla penna di Claude Debussy, Enrique Granados e Aleksandr Skrjabin.

Note al Sorgere del sole, Opera e sogno, ma non solo opera: dalla poesia del Claire de lune, che, alle luci della nascente aurora, ricondurrà ad un’atmosfera onirica, per terminare con un delicato Foglio d’album in Si bemolle maggiore di Giacomo Puccini, di rara esecuzione.

«Un concerto così insolito alle prime luci dell’alba mi è sembrato l’occasione ideale per proporre alcune celebri composizioni che, nell’arco del mio percorso di studi, hanno segnato la mia sensibilità musicale – ha raccontato Giorgio Martano – con temi carichi di grande forza espressiva seppur incisi in strutture semplici e delicate. Si apre così il concerto, quasi in punta di piedi, con le delicate melodie di Debussy, Skrjabin e Granados. La seconda parte del programma si accosta invece al mio habitat naturale di musicista adulto, ovvero l’opera lirica, con tre dei più famosi autori del ‘900 che hanno segnato il corso del verismo italiano: Mascagni, Leoncavallo e Puccini. Le riduzioni per pianoforte dei loro intermezzi più celebri sono precedute e introdotte da tre brani non operistici, tre piccoli gioielli pianistici meno conosciuti, ma che raccontano la raffinatezza di scrittura e la grande capacità espressiva di questi tre giganti della storia dell’opera lirica italiana».

Programma

Claude Debussy (1862 – 1918)

Première arabesque

Claire de lune

Rêverie

Enrique Granados (1867 – 1916)

Goyesca, libro II n. 4: Quejas, o la maya y el ruisenõr

Aleksandr Nikolaevič Skrjabin (1872 – 1915)

Preludi op. 11 n 4, 5, 9, 13; op. 13, n 3, op. 33 n. 1

Ruggero Leoncavallo (1857 – 1919)

Barcarola veneziana

Pagliacci, intermezzo

Pietro Mascagni (1863 – 1945)

Musica di scena da The eternal city

Cavalleria rusticana, Intermezzo

Giacomo Puccini (1858 – 1924)

Foglio d’album In Si bemolle maggiore

Manon Lescaut, Intermezzo

Tutti gli spettacoli del Festival Como Città della Musica sono ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, anche per ottemperare alle norme dettate dall’ordinanza della Regione Lombardia n.556 del 12/06/2020.

Le prenotazioni possono essere registrate online sul sito del Teatro Sociale di Como o presso la biglietteria (entrata da Piazza Verdi) con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00. Sarà possibile prenotare un massimo di due biglietti fino ad un massimo di tre spettacoli.

In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato.