In questa puntata di Into the Pink (in onda il sabato dalle 9 alle 10 e il giovedì dalle 16,30 alle 17,30), la Beuz e le Pinkies parleranno di social network.

Con Annalisa e Rebecca, madre e figlia, assisteremo ad uno scontro generazionale oppure no?

Per scoprirlo dovete ascoltare qui il podcast