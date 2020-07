Giacomo Gattuso torna a casa. Esatto, proprio così. Perchè lui stesso – nella nostra diretta Radio e Facebook di questa sera – ha usato questo termine. “Torno a casa mia….”. Perchè lui – storico capitano e bandiera del Como – si sente così al Sinigaglia, Come nel salotto di casa. Giacomo Gattuso tra passato e presente nella diretta con Mario Molteni. Da vedere e da assaporare tutte le emozioni di questo ragazzo diventato grande con la maglia azzurra addosso. Ora affianca Banchini alla guida tecnica della squadra in C.

(foto di Gattuso di Augusto Santini fotografo – Immagilario)