Estate Canturina 2020, il primo weekend promette bene

Dopo il bellissimo concerto di ieri sera del cantautore livornese Bobo Rondelli, Estate Canturina 2020 promette un weekend all’insegna della musica, del cinema, della letteratura e dello spettacolo.

Questa sera, venerdì 10 luglio, dalle 21, al parco Martiri delle Foibe di Villa Calvi, in via Roma 8, si potrà assistere al concerto jazz intitolato Paolo Tomelleri Special Edition, che vedrà sul palco l’esibizione di una formazione eccezionale, composta di Marco Castiglioni (batteria), Fabrizio Bernasconi (piano), Marco Mistrangelo (basso), Paolo Tomelleri (clarinetto) e Sandro Gibellini (chitarra). Il vicentino Tomelleri e il bresciano Gibellini, inoltre vantano numerose collaborazioni con i più grandi jazzisti della scena mondiale e con alcuni grandi interpreti della canzone italiana, come Enzo Jannacci e Mina (ingresso gratuito). Dalle 21.30, invece, presso la Corte San Rocco in via Matteotti 39, si terrà lo spettacolo di burattini di Ivano Rota intitolato Truciolo e il lupo (ingresso gratuito).

Domani, sabato 11 luglio, nel cortile del Teatro San Teodoro di via Corbetta 7, dalle 19, l’Associazione Culturale Le Sfogliatelle organizzerà l’incontro con lo scrittore emiliano Roberto Camurri, che presenterà il suo nuovo libro dal titolo Il nome della madre, uscito per NNEditore (ingresso gratuito). Alle 21.30, al parco Martiri delle Foibe di Villa Calvi in via Roma 8, sarà proiettato il film del 2019 Tutto il mio folle amore, diretto da Gabriele Salvatores e presentato fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno e Daniel Vivian, la pellicola cinematografica è liberamente ispirato al romanzo “Se ti abbraccio non avere paura” di Fulvio Ervas (ingresso a 4 euro, biglietti disponibili all’entrata del parco).

Domenica 12 luglio, dalle 18, la compagnia Slapstick Duo, formata da Raffaele Rizzo ed Elisa Magni, metterà in scena lo spettacolo di giocoleria Raff in “non fatemi entrare” all’interno della Corte San Rocco, in via Matteotti 39 (ingresso gratuito).

COME SI PRENOTA

È possibile prenotare, sul sito di Estate Canturina 2020, due diverse tipologie di biglietto: Ingresso Ordinario, dedicato a coloro che parteciperanno da sole all’evento o in compagnia di persone che non fanno parte dello stesso nucleo famigliare o con cui non si ha un rapporto di convivenza e Ingresso Nuclei Familiari (persone non soggette al distanziamento), riservato SOLO a nuclei familiari, conviventi e persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (da un minimo di 2 ad un massimo di 4).