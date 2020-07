Serata da incubo per Brienno. Prima lo schianto sulla Regina (ore 17,40) con un motociclista che è finito a terra ed è rimasto gravemente ferito. Trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Lecco in prognosi riservata. E’ un 69enne della zona. le sue condizioni molto critiche. E’ in pericolo di vita. Cause dello schianto ancora da chiarire nel dettaglio.

E in serata, dopo la paura per l’incidente, anche il singolare intoppo nella galleria del paese (quella che immette sulla Regina). Un camion è rimasto bloccato (foto allegate) nel tentativo di poter passare. Evidentemente ha calcolato male l’altezza e si è fermato. Anche qui, come per l’incidente, ripercussioni ovvie alla circolazione di tutta la zona. Code e disagi che sono durati a lungo fino a quando è stato “liberato” ed ha potuto ripartire.