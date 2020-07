Il volley lariano (maschile e femminile) riparte dopo lo stop ai campionati per l’emergenza sanitaria. E lo fa in largo anticipo con le maggiori formazioni (maschile Cantù Libertas e femminile Tecnoteam Albesevolley) già in rampa di lancio per il via dei rispettivi campionati. IN settimana in diretta da noi due delle nuove arrivare in casa albesina (con il Ds Mozzanica, video allegato) ed anche lo storico presidente della Libertas Cantù Ambrogio Molteni: per i suoi ragazzi, rimasti in A2 dopo lo stop per il Covid, la novità principale sarà il terreno amico: non il Parini – chiuso per lavori – ma il PalaFrancescucci di Casnate (ex Palasampietro). Ma, come ci ha spiegato lo stesso presidente, non tutto è ancora a posto.

Le ragazze di Albese si sono ritrovate (foto qui sopra) – per un incontro informale con riconfermate e nuove con il rispetto delle distanze di sicurezza – al Tennis Como in settimana. Con loro anche il presidente Crimella e tutto lo staff tecnico. Il via della nuova stagione – con il raduno – a fine agosto. La Libertas dovrebbe iniziare alla metà di agosto