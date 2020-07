A Cernobbio riparte la musica, ed è green. Francesco Più live in piazza Castello

Dal 2019 Cernobbio è un “Comune fiorito”, marchio nazionale di qualità dell’ambiente di vita, perciò non è strano che anche la musica sia green. Domenica 12 luglio appuntamento con Francesco Piu in Piazza Castello per far ripartire lo spettacolo dal vivo con la giusta attenzione alle norme anti contagio e, vista la particolare sensibilità dell’amministrazione, anche alla sostenibilità.

Dunque la musica riparte a Cernobbio in collaborazione con l’agenzia Music For Green che, per l’occasione, ha chiamato all’appello una squadra di professionisti tra cui Michael Metzger di Equa, che si occuperà dell’installazione di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione del concerto, e di Jo Ratti per l’allestimento floreale dello stesso. Un grande team per un green stage ad impatto zero in una piccola e affascinante piazza del centro storico a lago: Piazza Castello

E, ovviamente, sul palco una proposta musicale di altissimo livello. Francesco Piu, la chitarra blues di fama internazionale con alle spalle cinque album in studio e tre dal vivo. Nel corso degli anni ha aperto concerti di pilastri del genere come Johnny Winter, Jimmy Vaughn e Joe Bonamassa, suonando in Europa, Stati Uniti e Canada

Il concerto di Piu, cantante e chitarrista nato a Sassari 39 anni fa, è una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave acustica accompagnandosi con chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica.

DOMENICA 12 LUGLIO – ore 21:00 – Piazza Castello, Cernobbio

Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria al 345 439 3966 o a info@musicforgreen.it

In collaborazione con il Comune di Cernobbio e ATC, l’Associazione Turismo e Commercio.