110 anni di ospitalità a 5 stelle per il Grand Hotel Tremezzo

Oggi, 10 luglio, ricorre il 110 ° anniversario dell’apertura del Grand Hotel Tremezzo. Inizia così il post su Instragram accanto alla foto commemorativa con tutto il personale dell’hotel a bordo piscina.

Nato nel 1910 dalla lungimiranza di Enea Gandola, il Grand Hotel sorge in uno degli angoli più belli del lago di Como. Fin dall’apertura è stato meta di celebrities, tra le primi a scendere all’albergo in Tremezzina fu Greta Garbo che ha dato il nome ad una della 15 suite, mentre le camere sono 91. Dai Gandola ai De Santis la proprietà è cambiata, ma non la capacità imprenditoriale, l’amore per il territorio e, soprattutto, il piacere dell’accoglienza che solo un hotel a conduzione familiare può offrire, tanto che il Grand Hotel Tremezzo viene recensito su giornali e riviste di tutto il mondo come uno dei migliori hotel d’Europa.

Un anniversario importante, ma non sarà festeggiato come gli scorsi anni con la grande festa culminante con i fuochi d’artificio, ma con una sentita lettera dalla “famiglia del Grand Hotel Tremezzo”

“… Inviamo un sentito ringraziamento a tutti voi per essere stati al nostro fianco in questi anni. Grazie davvero. E grazie al nostro amato Grand Hotel per essere sempre in grado di metterci un sorriso sul viso e far diventare i nostri sogni realtà. Mentre normalmente celebriamo il nostro anniversario organizzando la nostra famosa festa sfarzosa, quest’anno le cose sono molto diverse. Renderemo omaggio a questo straordinario punto di riferimento con il nostro famoso spettacolo pirotecnico, che non si rifletterà sulle acque del lago, ma risplenderà invece nei nostri cuori per illuminare le nostre anime in un simbolo di speranza. Con i nostri occhi puntati all’orizzonte e un futuro radioso per tutti noi, non vediamo l’ora di festeggiare l’anno prossimo, con te al nostro fianco. I nostri cuori e pensieri sono con tutti i nostri ospiti molto amati che non possono essere sul Lago di Como in questo momento…