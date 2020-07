Dopo il successo delle prime date, la rassegna teatrale estiva del Cinema Teatro di Chiasso VOCI E NOT(T)E ha in cartellone sabato 11 luglio ” Tipi. Recital comico antropologico”di e con Roberto Ciufoli.

Attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni, Roberto Ciufoli mette in scena una spassosa carrellata di tipologie umane. Il divertimento è assicurato, con uno dei comici italiani più amati giunto al successo insieme alla “Premiata Ditta”.

La rassegna VOCI E NOT(T)E viene proposta dal Cinema Teatro, parte integrante del Centro Culturale Chiasso. Si ringrazia in particolare AGE SA per il sostegno e la sponsorizzazione degli eventi.

Dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore: attraverso un’ampia ed esilarante passerella di tipologie umane, Roberto Ciufoli affronta le peculiarità che contraddistinguono le persone e ne indaga i comportamenti. Perché è chiaro che una particolare caratteristica psicologica può condizionare un atteggiamento fisico, un modo di parlare e di scegliere le parole.

Non sarà soltanto quella del monologo la formula che caratterizzerà questo recital comico antropologico, bensì pure quella del ballo, del canto, della poesia: ecco dunque che sulpalcoscenico sotto le stelle del Cinema Teatro si potrà assistere a un vero e proprio “multi- one man live show”.

VOCI E NOT(T)E

Rassegna teatrale estiva open air 2020

Cinema Teatro Chiasso

Spazio Amphitheatrum

sabato 11 luglio 2020, ore 21.30

(in caso di cattivo tempo, domenica 12 luglio 2020, ore 21.30)

ROBERTO CIUFOLI

in

TIPI. Recital comico antropologico

PRENOTAZIONE DEI BIGLIETTI E SICUREZZA

Biglietto unico al prezzo di CHF 20.- .

La prenotazione, è obbligatoria; viene effettuata accedendo al sito www.centroculturalechiasso.ch, pagina del Cinema Teatro, dove è stato predisposto un link con formulario di riservazione. È previsto unicamente il sistema di pagamento elettronico tramite carta.

Il biglietto verrà rimborsato in caso di annullamento della serata o nell’eventualità che lo stesso venga interrotto nei primi trenta minuti. Per informazioni sono a disposizione l’indirizzo e-mail cultura@chiasso.ch e il numero telefonico +41 58 122 42 72.

La platea a cielo aperto – lo Spazio Amphitheatrum – avrà a disposizione un massimo di circa 250 posti a sedere, numerati, assegnati dall’organizzazione (non sarà possibile scegliere i posti). Le sedie verranno collocate a distanza di sicurezza una dall’altra, nel pieno rispetto delle disposizioni delle autorità. Nel caso di prenotazioni cumulative da parte di membri dello stesso nucleo familiare, coppie e conviventi, le sedie potranno essere accostate. L’organizzazione si riserva il diritto di conservare i dati registrati al momento della prenotazione, per il tempo utile e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità.

L’area riservata al pubblico sarà transennata. L’accesso alla platea su Via Dante Alighieri sarà possibile dall’incrocio con Via Fontana da Sagno (ovest) e da via Vela (est). Personale di sicurezza e del teatro sarà a disposizione del pubblico per il controllo e l’accompagnamento.