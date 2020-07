Oggi la nostra presa diretta tra le vie dello shopping di Como per spiegare – e fare capire bene il funzionamento – della fattura tax free a favore dei residenti extraUe (svizzeri in prima fila anche per la vicinanza geografica alla città). Marco Cassina di Confcommercio e Marco Trombetta di Stamp, la start-up per agevolare il commercio elettronico. Attesa, certo, curiosità e speranza di poter riprendere – dopo l’emergenza Covid – con un aiuto in più. La spiegazione e la nostra diretta