Sette artisti amici e compagni di viaggio hanno voluto mettersi in gioco in tempi di reclusione forzata a causa del coronavirus. L’idea è partita da Enrico Cazzaniga e, subito, condivisa, sviluppata e testata con Fabrizio Bellanca; ai due si sono aggiunti altri artisti: Marco Besana, Filippo Borella, Andrea Borgonovo, Matteo Galvano e Simona Muzzeddu.

Il progetto Ar(t)resti domiciliari Contagio Leale – quando l’arte è vicina a distanza, prevedeva una collaborazione a più mani o, meglio. data la distanza forzata e la condivisione tramite Internet, a più mouse, per dare vita a sette opere. La particolarità, e bellezza, del lavoro collettivo è che ogni opera è data dalla sovrapposizione del lavoro di ogni artista, ed ognuna è partita da un artista diverso.

Il risultato di questa call for artist nata nel lockdown, sarà visibile in due modalità espositive: dal 10 al 18 luglio presso The Art Company Como in via Borgovico 163, l’altra, che bypassa le limitazioni sul distanziamento sociale, è un percorso pubblico a cielo aperto, in collaborazione con il Comune di Como. Il progetto si apre alla città con l’intento di proporsi come arte di strada accessibile a tutti. Le 7 opere realizzate diventano 21 manifesti di cm 100 x cm 70 che saranno affissi per buona parte dell’estate negli spazi comunali. Se qualcosa di buono è uscito dall’epidemia, questa nuova forma espositiva di arte pubblica socialmente utile potrà essere replicata anche in futuro.

Tutte le sette opere, in edizione limitata, sono nel formato quadrato, stampate su forex cm 28 x cm 28 in sette copie per ogni soggetto, grazie alla concreta e generosa partecipazione della storica stamperia Ballarate Piero di Como. La finalità è quella di raccogliere fondi per sostenere realtà in difficoltà in momenti di emergenza; in questo caso gli artisti hanno deciso di devolvere il ricavato a Fondazione Rosa dei Venti onlus, una realtà del territorio che si occupa di minori con disagio psichico e fragilità.

A chi farà una donazione a partire da €150 verrà data in omaggio una delle opere d’arte, di cm 28X28; il ricavato sarà interamente devoluto a favore di Fondazione Rosa dei Venti onlus e delle sue attività, www.rosadeiventi.org

Ar(t)resti domiciliari Contagio Leale – quando l’arte è vicina a distanza è un bell’esempio di arte sociale che ha coinvolto artisticamente ed emotivamente i sette artisti. Ognuno è partito da una sua ispirazione su un foglio elettronico di tremila pixel per lato che poi ha salvato in formato “jpg” ed inviato a un altro artista, innescando così il ciclo delle sovrapposizioni in successione. Ogni artista ha ricevuto il progetto base, vi ha aggiunto la propria creazione (modificando l’opera ricevuta in base al proprio estro) e l’ha inviata all’artista successivo, arrivando, a fine corsa, ad avere un’opera a 14 mani e 7 mouse. Ovviamente, il tutto, in totale isolamento e autonomia.

Risultato? Un curioso ed intrigante mix di colori, forme, texture, simboli, immagini, dove difficilmente si riconosce lo stile o l’intervento di ciascun artista. Questa la vera bellezza dello sperimentare a distanza, in totale libertà e in tempi di reclusione forzata. Da qui il titolo: un contagio artistico leale. L’uso del digitale in questo progetto è stato uno strumento cha ha dato a tutti i partecipanti le stesse possibilità espressive e creative.

La prima copia, quella esposta in galleria, è stata stampata nel formato di cm 50 x cm 50 e autenticata da tutti gli artisti. Per contribuire al progetto basterà inviare una e-mail a comunicazione@rosadeiventi.org con la ricevuta della donazione e i propri contatti in modo da poter far pervenire l’opera.

L’inaugurazione della mostra da The Art Company sarà venerdì 10 luglio alle 17.30 con la partecipazione degli artisti, il percorso urbano sarà, invece, pubblicato sui canali social e sarà possibile seguirne ogni sviluppo.

Ar(t)resti domiciliari

Contagio Lealequando l’arte è vicina a distanza10, 11, 17 e 18 luglio 2020

dalle 15.00 alle 18.30 apertura mostra

venerdì 10 luglio, ore 17.30

alla presenza degli artisti



BELLANCA Fabrizio www.fabriziobellanca.com

BESANA Marco www.marcobesana.com

BORELLA Filippo www.filippoborella.com

BORGONOVO Andrea aandreaborgonovo.blogspot.com

CAZZANIGA Enrico www.enricocazzaniga.it

GALVANO Matteo www.matteogalvano.wixsite.com/artist

MUZZEDDU Simona www.volaresenzali.com